Santos fará no sábado último teste antes de clássico O Santos anunciou nesta quinta-feira a data de seu último teste antes da volta do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe enfrentará o SEV Hortolândia às 9h30, no CT Rei Pelé, em mais um jogo-treino de preparação para o clássico com o Palmeiras, quinta-feira que vem, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão.