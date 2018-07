Santos fará primeiro teste de sua temporada neste sábado

O Santos começa a temporada dentro de campo neste sábado, contra o Cotia, às 16h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé. A confirmação da partida foi feita na manhã desta sexta-feira, pelo técnico Enderson Moreira, mas o jogo-treino não será aberto aos torcedores. Este será o primeiro teste do Santos visando a estreia no Paulistão, contra o Ituano, no dia 1° de fevereiro, na Vila Belmiro.

O clube recebeu um convite para participar de um torneio na Turquia entre os dias 15 e 18 de janeiro. Entretanto, devido à pré-temporada, a nova diretoria negou o pedido. A competição envolveu Besiktas e Galatasaray, ambos turcos, além do River Plate (ARG).

No jogo deste sábado, o treinador deve escalar a equipe com Vladimir, Cicinho, Gustavo Henrique, David Braz e Cicinho; Renato, Leandrinho e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Geuvânio e Robinho.

"Pegaremos uma equipe que vem se preparando há mais tempo. Fisicamente, a exigência será muito maior. E tem um perfil mais próximo do que vamos enfrentar no Campeonato Paulista, com equipes que se prepararam há mais tempo, com uma condição (física) melhor do que a nossa. É a oportunidade de ver o time jogando contra quem não conhece e não se tem tantas informações", disse o treinador.

Dos seis reforços que o Santos contratou, apenas Valencia e Marquinhos Gabriel não devem participar do jogo-treino. O volante está fazendo trabalhos específicos na academia do CT Rei Pelé e o meia tenta recuperar a melhor forma física.