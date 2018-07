Santos fará reunião com Elano, que pode voltar à Vila pela terceira vez

Sob risco de ver uma debandada de jogadores e atravessando grave crise financeira, o Santos tenta se reforçar como pode e cogita dar uma oportunidade para Elano voltar a vestir a camisa do clube mais uma vez.

O jogador terá nesta segunda-feira uma reunião com os cartolas para avaliar a possibilidade de voltar à Vila. Ele está sem clube desde que deixou o futebol da Índia e seria uma aposta da diretoria para dar mais experiência ao elenco, que deve ser formado em sua maioria por jovens formados nas categorias de base.

Por outro lado, outros pilares da equipe podem ir embora. Além de Arouca, que já entrou na Justiça para se desligar, Edu Dracena e Aranha são outros que podem deixar a Vila.

O zagueiro está irritado com o que enxerga ser falta de apoio da diretoria e com a volta do ex-lateral Léo ao clube, agora no departamento de futebol. O relacionamento entre eles sempre foi ruim nos tempos em que jogavam lado a lado.

Mena também pode ser negociado. Uma reunião nesta segunda pode define sua transferência para o Cruzeiro. Já o goleiro Aranha, insatisfeito, é outro que pode ir embora. Ele, que foi sondado pelo Palmeiras não gostou da tentativa do Santos contratar Jefferson, do Botafogo.