Santos fará treino fechado antes de clássico na Vila

Oswaldo de Oliveira vai decidir no treino fechado desta terça-feira se vai escalar Leandro Damião ou se mantém o ataque com Geuvânio, Gabriel e Rildo, quinta-feira à noite, contra o Palmeiras, na retomada do Campeonato Brasileiro. O treino será na Vila Belmiro, local do clássico, para que os jogadores se adaptem às condições do gramado, onde não atuam há quase dois meses.

Damião está sem jogar desde a segunda quinzena de maio, quando iniciou tratamento para se recuperar de uma inflamação no púbis. O atacante foi liberado para treinar com bola há 10 dias, fez um dos gols na vitória por 4 a 0 no jogo-treino contra o Hortolândia, mas foi o único ausente no treinamento técnico desta segunda, no CT Rei Pelé, na reapresentação do grupo, após a folga de domingo. A informação da assessoria foi que ele fez um trabalho de fortalecimento muscular na academia.

A novidade confirmada para o jogo contra o Palmeiras, pela 10ª rodada do Brasileiro, é Victor Ferraz, que ocupará a vaga de Cicinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito de 26 anos foi contratado pelo Santos no dia 18 do mês passado, após ter sido liberado pelo Coritiba, assinou por um ano e meio e chegou ao clube para ser o substituto de Bruno Peres, vendido ao Torino, da Itália.

"O Santos vinha acompanhando há tempo Victor Ferraz. É um jogador que se destacou no Coritiba e no Bragantino. Desejo sorte a ele", disse o superintendente de Esportes, André Zanotta". Como participou de toda a intertemporada santista e foi bem recebido pelo novos companheiros, o sétimo reforço de 2014 acredita que não terá dificuldade na estreia.