Santos faz 3 a 0 na Chapecoense em casa e vira terceiro provisório

Thiago Ribeiro voltou ao Santos em grande estilo. Recuperado de lesão no joelho direito que o tirou de combate por dois meses, o atacante foi decisivo ao dar duas assistências na vitória do time alvinegro por 3 a 0 sobre a Chapecoense que colocou a equipe na vice-liderança, com 20 pontos.

O espaço de tempo que separou os gols do Alvinegro foi também um vácuo de futebol. Assim que Rildo estufou a rede aos 12 do primeiro tempo após confusão em cobrança de escanteio, o Santos se acomodou diante das limitações do adversário e simplesmente passou o resto da primeira etapa cozinhando a partida em um ritmo lento.

Antes do gol o time tentou uma marcação por pressão para sufocar os catarinenses e evitar a desagradável surpresa pela qual o São Paulo passou na semana passada ao perder em pleno Morumbi.

A pressão inicial, no entanto, não maquiou a falta de mobilidade do meio-campo. E gol jogou a partida num marasmo. A Chapecoense se debatia e afunilava as jogadas pelo meio, e o Santos parecia satisfeito em não correr riscos.

Coletivamente o time ainda não inspira confiança. Apesar de alguns talentos individuais como Aranha, Arouca e Gabriel, o Santos sofre para compactar suas linhas de marcação e puxar contra-ataques. Rildo tem velocidade, mas falta refinamento técnico. Lucas Lima tem potencial, mas ainda carece de estofo para ser o dono do time e ditar o ritmo de jogo.

PRESSÃO

Bastou forçar um pouco para que o segundo gol chegasse nos pés de Gabriel, após contra-ataque em que Thiago Ribeiro achou o atacante em cruzamento preciso aos seis do segundo tempo.

Antes, Aranha – que completou seu centésimo jogo pelo clube – havia trabalhado para evitar o empate, e ainda faria mais duas intervenções complicadas. Dentro de suas limitações, a Chapecoense pressionava e conseguia chegar com perigo, mas tinha pela frente um goleiro seguro.

Vantagem no placar, tranquilidade com a bola no pé. O Santos, mesmo sem inspiração ou virtuosismo, passou a acelerar em jogadas pelas laterais e mais uma vez contaria com a participação decisiva de Thiago Ribeiro para chegar ao terceiro: em jogada semelhante à do segundo gol, ele recebeu pela direita e encontrou Diego Cardoso, que só empurrou da pequena área.

Daí em diante foi apenas tocar bola e esperar o apito final. Os santistas ainda tiveram algumas chances de ampliar, mas como os três pontos já estavam garantidos faltou capricho nas finalizações.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 X 0 CHAPECOENSE

SANTOS -

Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison (Souza), Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro (Geuvânio), Gabriel e Rildo (Diego Cardoso).Oswaldo de Oliveira.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Jailton, Rafael Lima e Rodrigo Biro; Wanderson, Ricardo Conceição (Abuda), Dedé, Nenén (Zezinho) e Camilo (Leandro); Bruno Rangel. Técnico: Celso Rodrigues.

GOLS - Rildo, aos 12 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos seis, e Diego Cardoso, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Braz, Alison (Santos); Rodrigo Biro (Chapecoense).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

PÚBLICO - 6.962 pagantes.

RENDA - R$ 129.685,00.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).