Santos faz acordo e confirma saídas do zagueiro Cleber Reis e do atacante Rodrigão

A direção do Santos confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Cleber Reis e o atacante Rodrigão não fazem mais parte do elenco da equipe. O clube fez acordo com os dois jogadores para encerrar seus vínculos. O técnico Fábio Carille não contava com a dupla para a temporada 2022.

O caso mais complicado era o de Cleber Reis. O contrato acabou no dia 30 e havia expectativa de renovação porque o jogador havia sofrido lesão no joelho direito em novembro durante um treino. E, por lei, o clube não poderia finalizar vínculo com jogador que está em tratamento físico.

Em comunicado, o Santos informou que o jogador seguirá com o seu tratamento fora do clube. E o valor que o time deve ao atleta será quitado mensalmente até o fim do ano. O zagueiro havia desembarcado no time da Vila Belmiro em 2017, mas nunca chegou a ganhar uma sequência. Foram apenas 12 jogos. Ele passou a maior parte das últimas temporadas emprestado ao Coritiba (2017), Paraná (2018), Oeste (2019) e Ponte Preta (2020).

O defensor havia sido contratado junto ao Hamburgo, da Alemanha. E a dívida do time brasileiro com o alemão gerou a primeira grande punição da Fifa ao time paulista, que ficou sem poder fazer contratações até quitar o pagamento.

Já saída de Rodrigão já era esperada. Até havia sido antecipada pelo presidente Andres Rueda em entrevista ao podcast do clube, na segunda. No mesmo dia, o atacante já estava treinando com o Sport, com quem deve assinar contrato nesta semana. Rodrigão tinha vínculo com o Santos até maio deste ano.

O jogador chegou ao clube santista em 2016 com status de artilheiro, com seus 14 gols em 13 jogos naquele ano, com a camisa do Campinense-PB. Mas o jogador não vingou no Santos e passou a perder espaço até ser emprestado no ano seguinte para Bahia (2017), Avaí (2018 e 2020), Coritiba (2019) e Ceará (2020). Em 2021, defendeu a Ponte Preta.

"O Santos FC deseja boa sorte e agradece aos jogadores Cléber Reis e Rodrigão", registrou o clube, no comunicado.