Santos faz acordo e rescinde contrato do atacante Lucas Venuto

A direção do Santos anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o atacante Lucas Venuto para rescindir seu contrato. Sem espaço na equipe da Vila Belmiro, o jogador de 26 anos poderá se tornar reforço do Guarani.

"A decisão foi em comum acordo, com o parcelamento de valores em até 12 vezes. O atleta, que chegou ao Peixe em 2019 e tinha contrato até 31 de dezembro de 2022, abriu mão de parte considerável do que tinha a receber até o final de seu vínculo", anunciou a diretoria santista.

Venuto não vinha ganhando chances sob o comando do técnico Fábio Carille. No total, ele esteve em campo em apenas três partidas ao longo de 2021. Chegou a jogar um confronto pelo time de aspirantes. O atacante, ao todo, disputou apenas nove jogos com a camisa santista.

Com a falta de espaço, ele chegou a ser emprestado ao Sport em 2020. Porém, também não teve sucesso no tie pernambucano. Com raras chances, foram apenas oito jogos. Seu destino agora deve ser o Guarani.

PRÉ-TEMPORADA

Os jogadores do Santos fizeram testes de covid-19 nesta segunda-feira, já no início da pré-temporada do time. De acordo com o clube, nenhum caso positivo foi detectado. Após os exames laboratoriais, o elenco foi dividido em dois grupos. Um treinou no gramado do CT Rei Pelé enquanto o outro fez testes cardiológicos numa clínica da cidade.