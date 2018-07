Santos faz ajustes finais no CT para receber seleções da Copa

SANTOS - Às vésperas do início da Copa do Mundo, o Santos começa os preparativos para receber duas seleções que treinarão em suas instalações durante a competição. No dia 7 de junho, o México desembarca na cidade paulista para iniciar a preparação para a Copa no CT Rei Pelé. Dois dias depois, chegará a seleção da Costa Rica, que utilizará a Vila Belmiro durante o Mundial.

"Estamos adequando nossa ótima estrutura ao padrão exigido pela Fifa para a Copa do Mundo, com o objetivo de recebermos as duas seleções da melhor maneira possível. Queremos que mexicanos e costarriquenhos se sintam em casa e possam usufruir das nossas instalações e do carinho do povo santista", declarou o presidente do Santos, Odílio Rodrigues.

No CT Rei Pelé, o time mexicano poderá utilizar os campos, o refeitório, o Cepraf, a academia, o auditório, a sala de Imprensa e os vestiários. Já os costarriquenhos terão à disposição o vestiário do time profissional, a sala de imprensa e a academia da Vila Belmiro.

Para não sair prejudicado, o Santos entrou em acordo com a seleção mexicana para continuar treinando no CT Rei Pelé até o dia 31 de maio. Até a parada no Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, a equipe mandará seus jogos fora da cidade: enfrentará o Flamengo, dia 25, no Morumbi, e o Criciúma, no dia 1.º de junho, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.