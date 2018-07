Santos faz clássico de olho na liderança do Brasileirão

Neymar esquentou o clássico ao mandar recado para Chicão, dizendo que se sentir vontade vai repetir a irreverência do jogo de 28 de fevereiro passado com novo chapéu no zagueiro, indiferente às ameaças dos corintianos de dar o troco pelas provocações que sofreram na derrota por 2 a 1, pela fase de classificação do Campeonato Paulista.

Naquela partida, os corintianos ficaram irritados com a arbitragem de José Henrique de Carvalho desde o primeiro minuto do primeiro tempo, quando Paulo Henrique Ganso atingiu Ronaldo, fora do lance de bola, sem que a falta fosse marcada e o armador santista punido com cartão. "Foi para ele soubesse que estava na Vila Belmiro e não no Pacaembu", declarou o meia à Rádio Eldorado/ESNP, ao sair de campo.

Ronaldo insinuou que a vingança corintiana seria nos jogos das fases decisivas do Paulistão, o que acabou não acontecendo porque o Corinthians não passou da primeira etapa da competição. Assim, mesmo sem Ronaldo em campo, o acerto ficou para este domingo.

Depois de se tornar o time da moda e exemplo de futebol bem jogado, o Santos caiu de produção no momento em que menos podia: na decisão do Campeonato Paulista e nas quartas e semifinais da Copa do Brasil. Em parte pela soberba de seus garotos, diante de um adversário, o Santo André, de nível inferior e que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também pelo desgaste físico e emocional de um time cuja escalação foi repetida quase durante quatro meses, sem revezamento de jogadores.

Em menos de um mês, o Santos perdeu mais do que nos três anteriores - para Atlético Mineiro, Santo André e Grêmio. Mas, na soma de resultados, os santistas tiveram sucesso nas duas competições. Agora, Dorival Júnior quer fazer as correções de rota necessárias para ganhar a Copa do Brasil na volta do recesso do Mundial da África do Sul e fechar o seu melhor ano do novo século também com a conquista do Brasileirão. E derrotar o Corinthians no Pacaembu é ponto essencial do seu projeto.