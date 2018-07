Santos faz 'jogo do ano' por final da Copa do Brasil

Chegou a hora. O Santos enfrenta o Grêmio no jogo do ano, nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br), na Vila Belmiro. O resultado tanto poderá devolver a paz ao campeão paulista como aumentar a desconfiança de que o time ainda não está amadurecido para enfrentar adversários de maior categoria.

Há três partidas sem vencer, os santistas precisam da vantagem de um gol, até o placar favorável por 3 a 2, para avançar à final da Copa do Brasil e, por consequência, lutar pelo título e pela classificação à Copa Libertadores da América de 2011.

Se o resultado do primeiro jogo (4 a 3) for repetido, a vaga será decidida em cobrança de pênaltis. E se for 5 a 4, o Grêmio se classifica. A grande esperança santista é Neymar, artilheiro da competição com 10 gols. O Santos ganhou os jogos da Copa do Brasil em que ele esteve em campo e perdeu as três nas quais o garoto não pode atuar.

Dorival Júnior confirmou o time do treino técnico de segunda para começar o jogo, no esquema 4-3-3, com Léo, Rodriguinho e Robinho e sem Marquinhos. O treinador recomendou aos jogadores equilíbrio, lembrando que o time terá 90 minutos para conseguir a classificação e não descarta a possibilidade de a partida ser a repetição da de quarta passada, no Olímpico, com muitos gols.

Para o comandante santista, a alegria dos jogadores no rachão desta terça, inclusive com ovada no aniversariante Edu Dracena, é reflexo do bom momento que o time vive. Com relação à sequencia de seis jogos com apenas uma vitória, ele diz que a equipe só perdeu apenas quando pôde.

Dorival reconheceu que o Santos poderá sentir a ausência de Arouca, porém mostrou total confiança no futebol de Rodriguinho. "Ele jogou nessa função no Guarani, embora um pouco mais adiantado. Amanhã (quarta), Rodriguinho vai ficar mais atrás, protegendo a zaga, mas com liberdade para ir ao ataque quando a oportunidade aparecer", concluiu o treinador.

SANTOS X GRÊMIO

SANTOS - Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Rodriguinho, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Neymar, Robinho e André. Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO - Victor; Edílson, Ozéia, Rafael Marques e Joilson; Adílson, Willian Magrão, Hugo e Douglas; Borges e Jonas. Técnico: Silas.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Band, SporTV e ESPN Brasil.

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).