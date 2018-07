Santos faz mistério, mas deve contar com Robinho para a final

O Santos faz mistério, mas o atacante Robinho segue com chances de enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no primeiro jogo da final do Paulistão, no Allianz Parque. Na manhã deste sábado ele correu pelos campos do CT Rei Pelé durante o treino do time e até brincou com a bola. A movimentação do camisa 7 foi leve, mas dá sinais de que ele pode ter condições de entrar em campo na decisão. Robinho se recupera de um edema na coxa esquerda.

Contra o XV de Piracicaba, pelas quartas de final do Paulista, o atacante deixou o gramado com dores na coxa esquerda. No duelo seguinte, diante do São Paulo, ele novamente saiu antes do fim, com um incômodo no mesmo local. Antes deste sábado, nos demais treinamentos da semana, Robinho havia permanecido apenas na parte interna do CT Rei Pelé, fazendo tratamento intensivo para enfrentar o Palmeiras neste domingo. Mesmo sem saber se poderá contar com o camisa 7, o Santos vai relacioná-lo para o clássico.

O técnico Marcelo Fernandes resolveu inovar na véspera da decisão do Paulistão ao relacionar 32 jogadores para o clássico - até quem não está inscrito no estadual ou lesionado está concentrado com o elenco. O goleiro Vanderlei e o volante Alison, por exemplo, que se recuperam de uma fratura na face e de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, respectivamente, estão com o restante do elenco em São Paulo. Eles também irão para o estádio neste domingo para assistirem ao duelo de perto.

O único atleta que não está concentrado com os companheiros é Werley. Com dengue, o zagueiro precisa ficar em repouso. A ideia inicial do treinador era relacionar 27 jogadores para a decisão - todos os inscritos no Paulista, menos o defensor. Neste sábado, porém, ele decidiu levar todo o elenco para o hotel.

Marcelo Fernandes tem diversas dúvidas para o jogo contra o Palmeiras. Além de Robinho, ele ainda não sabe se poderá contar com Gustavo Henrique, também com edema na coxa esquerda, e com Valencia, que tem uma lesão na panturrilha direita. Durante a semana, Fernandes não deu pistas de qual equipe irá utilizar no clássico.

Confira a lista dos 32 jogadores concentrados:

Goleiros: Vladimir, Vanderlei, Gabriel Gasparotto e João Paulo

Laterais: Caju, Cicinho, Victor Ferraz, Zeca, Daniel Guedes, Chiquinho e Crystian

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Jubal e Paulo Ricardo

Volantes: Alison, Valencia, Lucas Otávio, Renato e Thiago Maia

Meias: Lucas Lima, Elano, Léo Cittadini, Leandrinho, Serginho e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Gabriel, Geuvanio, Robinho, Ricardo Oliveira, Lucas Crispim e Diego Cardoso