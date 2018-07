Santos faz novo teste com zagueiro Edu Dracena em jogo-treino

SANTOS - Em fase final da recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado, o zagueiro Edu Dracena disputou mais um jogo-treino nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, entre os reservas do Santos e o time do São Vicente, que disputa o Campeonato Paulista da Série A3. E o jogador de 31 anos apresentou boa desenvoltura, mostrando que está perto do retorno.

Na última quinta-feira, Edu Dracena já tinha participado de outro jogo-treino, contra o Jabaquara, e também aguentou o ritmo. Mas, apesar da boa performance que ele vem tendo nos testes, o técnico Muricy Ramalho prega cautela para promover o retorno do zagueiro, ressaltando que é preciso recuperar completamente a confiança depois de sofrer uma grave contusão no joelho.

Titular absoluto e capitão do Santos, Edu Dracena chegou a marcar um gol no jogo-treino desta segunda-feira e ainda comandou a defesa na vitória por 3 a 1. Outro destaque da atividade foi o atacante argentino Miralles, que deu duas assistências e mostrou que vive realmente um bom começo de temporada - ele vem ameaçando a vaga de André como titular do time de Muricy.

Outro destaque nesta segunda-feira no CT Rei Pelé foi o trabalho dos veteranos Marcos Assunção e Léo, que intensificam a preparação física para poder começar a jogar na temporada. Recém-contratado, o volante de 36 anos pode iniciar os treinos com bola no final desta semana. E o lateral-esquerdo de 37 anos ainda deve demorar um pouco mais para se juntar ao restante do elenco.