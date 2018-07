Santos faz o primeiro treino no Japão

SÃO PAULO - Protegidos por gorros e luvas, os jogadores do Santos acabaram com a rotina de viagens e concentração à qual se submeteram até chegarem ao Japão, nesta quinta-feira, e realizaram o primeiro treino na terra do Mundial de Clubes, na madrugada desta quinta-feira do Brasil - fim da tarde no horário de Tóquio.

O treino foi rápido, durou pouco mais de uma hora, mas foi intenso, conforme pediu o preparador físico Ricardo Rosa. Depois de uma troca de passes no centro do gramado do Estádio Mizuhu, Rosa colocou os atletas para correr debaixo do frio de dez graus.

Primeiro em uma série de exercícios físicos. "Vamos prestar atenção", cobrava o preparador. Em seguida, os jogadores se misturaram em dois times na metade do campo, sem distinção entre titulares e reservas. Cada atleta podia dar no máximo dois toques.

Os santistas levaram a atividade bastante a sério e se movimentavam e pediam a bola a todo instante. Em alguns momentos, o treino motivou aplausos do técnico Muricy Ramalho. Principalmente com Neymar, que chegou a aplicar um chapéu em Elano.

O primeiro treinamento no Japão também deu dois pequenos sustos em Muricy. Neymar teve que se retirar rapidamente da atividade depois de levar uma bolada acidental de Paulo Henrique Ganso, e Danilo chegou a ser atendido pela equipe médica do Santos. Os dois voltaram para o campo normalmente.

Encerrada a atividade, Muricy assiste à estreia do Mundial entre Auckland e Kashiwa Reysol. O vencedor deste confronto pega o Monterrey e quem passar deste segundo jogo enfrenta o Santos, no dia 14.