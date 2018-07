Santos faz pacote promocional de ingressos para três jogos na Vila Belmiro

SANTOS - Com o objetivo de garantir um bom público nos três próximos jogos do time em casa, a diretoria do Santos fez uma promoção de venda casada de ingressos de arquibancada superior para associados, com desconto de 50% - na arquibancada térrea lateral, o valor tem redução de 40%.

Pelo pacote, o associado do Santos acaba pagando apenas R$ 10 por partida, no caso da arquibancada superior, e R$ 15 por jogo, quando o ingresso for para a arquibancada térrea lateral.

A promoção da venda casada é válida apenas para sócios do clube e vai até a tarde deste sábado, sendo que os ingressos só podem ser comprados pela internet, no site www.sociorei.com.br.

Foram colocadas à venda 2.381 entradas nessa promoção, que inclui os jogos contra o Criciúma (neste domingo), o Náutico (na próxima quarta-feira) e o São Paulo (dia 2 de outubro), todos na Vila Belmiro. Até o fim da tarde desta quinta-feira, já tinham sido vendidos aproximadamente 750 pacotes.