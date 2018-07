Santos faz parceria com grupo de investidores para trazer Damião

SÃO PAULO - O Santos vai se esforçar ao máximo e lançar mão de parcerias para poder concretizar a contratação do atacante Leandro Damião, do Inter. O clube paulista admite oficialmente a sondagem e pode contar na próxima temporada com o jogador, que pode chegar em uma negociação de até R$ 40 milhões bancada por um grupo de investidores.

O valor da transação subiu após a diretoria do time gaúcho descartar incluir no negócio o volante Arouca. Para ajudar na negociação o Santos aposta na parceria com o fundo de investimentos Doyen Sports, empresa com sede em Malta e que neste ano participou da ida do meia Felipe Anderson para a Lazio, da Itália. O representante brasileiro do grupo é o empresário Renato Duprat, proprietário de uma companhia que foi patrocinadora master do time nos anos 1990.

A diretoria do clube gaúcho manifestou estar aberta à possibilidade de vender o jogador de 24 anos, que tem os direitos econômicos divididos entre o Inter (70%) e o Atlético Ibirama-SC (30%). O presidente Giovanni Luigi declarou nesta terça-feira a um programa da RBS TV que estuda uma reformulação no elenco após a má campanha no Brasileirão e a saída de jogadores faz parte desse processo.