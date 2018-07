Santos faz pior campanha de sua história como visitante

Com o empate por 0 a 0 diante do Atlético-PR, no sábado, o Santos completou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro sem ter vencido nenhuma partida fora de casa. Isso significa o pior desempenho do clube como visitante na história dos pontos corridos.

Em dez jogos, a equipe santista acumula quatro empates (Flamengo, Atlético-MG, Avaí e o próprio Atlético-PR), seis derrotas (Palmeiras, Goiás, Fluminense, Internacional, São Paulo e Chapecoense). Logo após o empate em Curitiba, o treinador reafirmou a necessidade de vencer fora, mas disse que a vitória não é uma “obsessão”. “Logicamente, estamos buscando uma vitória. Que ela aconteça o quanto antes. Não é uma obsessão, mas já passa a ter uma outra condição dentro da competição”, comentou o treinador, após o jogo.

Para compensar o desempenho ruim como visitante, o Santos conseguiu só perdeu uma vez em casa (Grêmio). A equipe venceu Vasco, Coritiba, Joinville, Figueirense, Corinthians e Cruzeiro e empatou contra Ponte Preta e Sport. A equipe melhorou com a chegada de Dorival Junior e está invicto nos últimos cinco jogos (três vitórias e dois empates).

Na quarta-feira, o Santos enfrenta o Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, no sábado, às 18h30, encara o Avaí, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do 2º turno.