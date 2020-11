Santos faz primeira 'grande decisão' do ano precisando ganhar na casa do Ceará

O técnico Cuca não quer saber do sofrimento dos pênaltis e colocará o Santos para atacar o Ceará nesta quarta-feira. A ideia é ganhar no Castelão, às 19 horas, derrubar a invencibilidade do rival, para avançar direto nas oitavas da Copa do Brasil, na primeira "grande decisão" do ano para o clube.

O treinador repetirá o ataque com Kaio Jorge, Marinho e Soteldo, que foi bem nos 3 a 1 sobre o Bahia, para apagar a má impressão do jogo de ida, na Vila Belmiro, no qual o time amargou um 0 a 0 depois de falhar no ataque.

Na oportunidade, o Santos perdeu muitas chances na primeira etapa, até ficar sem Lucas Veríssimo, expulso pouco antes do intervalo. Após o cartão vermelho, a equipe passou alguns apertos, mas segurou a igualdade.

Nesta quarta-feira a ordem é não perder jogadores por lances bobos como o do zagueiro e aproveitar as chances criadas. O Santos costuma ter diversas oportunidades durante as partidas. Mas falha quase na mesma proporção na hora de aproveitá-las.

Crente que o Ceará não se resguardará e vai para cima em busca da vitória que vale a vaga, Cuca quer ser mortal nos contragolpes, uma arma santista. Vai explorar a velocidade e tentar ser preciso quando chegar na frente de Fernando Prass.

Kaio Jorge estava com a seleção sub-20 e foi desfalque no duelo de ida, na Vila Belmiro. Com uma referência na área, o Santos promete ser mais perigoso e eficiente em seu terceiro encontro com o Ceará. Além do 0 a 0 em casa, os santistas já haviam ganhado no Castelão, mas pelo Brasileirão. Felipe Jonatan garantiu o 1 a 0.

O lateral-direito Pará está recuperado e pronto para voltar à equipe. Resta saber se Cuca tirará Madson, que vem jogando bem. Como não tem Lucas Veríssimo na defesa, há a possibilidade de Pará reassumir sua posição e Madson ser deslocado para a zaga, o que já aconteceu na Libertadores. Desta forma, Luiz Felipe ficaria no banco.

No Ceará, o técnico Guto Ferreira terá a volta do meia Fernando Sobral, preservado diante do Botafogo, e contará com duas importantes peças no banco de reservas: o lateral Samuel Xavier, recuperado de lesão, e o atacante Felipe Vizeu, aprimorando a forma física.

Como tem sido praxe nos jogos do Ceará, a estratégia será partir para cima do rival. Fernando Sobral revelou que Guto trabalhou bastante em cima dos erros apresentados nos dois duelos com o Santos e promete uma postura diferente nesta quarta-feira. Será o oitavo jogo do Ceará nesta edição da Copa do Brasil. Antes foram cinco vitórias e dois empates. Assim, está invicto e confiante.

A classificação às quartas de final renderá R$ 3,3 milhões. E será um auxílio excelente aos cofres do clube que se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. Esse incentivo extra motiva santistas e cearenses a serem ousados no Castelão. FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SANTOS

CEARÁ - Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vinícius e Fernando Sobral; Léo Chú e Rafael Sóbis. Técnico - Guto Ferreira.

SANTOS - João Paulo; Madson, Luiz Felipe (Pará), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. Técnico - Cuca.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).