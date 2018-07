Santos faz primeiro treino com bola em Barcelona

BARCELONA - Um dia depois de aterrissar em solo espanhol, o Santos fez nesta quarta-feira o seu primeiro treino com bola em Barcelona, cidade onde enfrentará a poderosa equipe local em torneio amistoso denominado Troféu Joan Gamper, sexta-feira. A atividade desta tarde aconteceu no Centro de Treinamento do Barcelona, a Ciudad Deportiva.

Comandado pelo técnico interino Claudinei Oliveira, o Santos priorizou atividades de ataque contra defesa, que trabalhou em linha de impedimento, tentando neutralizar o estilo de jogo do Barcelona, com bolas enfiadas. Depois, os atletas atuaram em campo reduzido, focando na velocidade das jogadas e do raciocínio.

"Estamos treinando bastante, para que possamos enfrentá-los de igual para igual. Jogar no Camp Nou é difícil, pois eles têm a vantagem de conhecer o campo. E vamos fazer o máximo para buscar esse troféu", afirmou o capitão da equipe, o zagueiro Edu Dracena, um dos responsáveis por parar o ataque de Messi e Neymar.

Nesta quinta-feira, às 18h pelo horário local (13h de Brasília) o Peixe faz o último treino antes do amistoso, novamente na Cuidad Deportiva. A partida contra o Barcelona, parte do pagamento da compra de Neymar, será na sexta, às 21h30 locais (16h30 de Brasília), no Camp Nou.

Santos e Barcelona já se enfrentaram pelo Troféu Joan Gamper em 1998 e a equipe espanhola se deu melhor na disputa de pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

A partida da próxima sexta, além de marcar o reencontro de Neymar com o Santos, será o primeiro duelo entre os clubes após o Mundial de Clubes de 2011, vencido pelo Barcelona por 4 a 0. O time paulista deve entrar em campo com a base dos últimos jogos, mas vai promover a estreia do atacante Thiago Ribeiro, recém-contratado junto ao Cagliari, da Itália.