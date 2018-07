Santos faz proposta oficial por Guilherme, do Atlético-MG

Depois de contratar Ricardo Oliveira, o Santos está atrás de outro atacante para 2015: Guilherme, do Atlético-MG. Os dirigentes santistas enviaram uma proposta oficial para os agentes do atleta na última semana. Ele tem contrato com os mineiros até o fim de março, mas sofreu com lesões e é considerado caro pelos cartolas atleticanos. Os dirigentes santistas estão otimistas e aguardam uma definição ainda nesta semana.

Em novembro do ano passado, Guilherme foi oferecido ao Santos, mas a negociação não foi adiante por causa das eleições para a presidência do clube, que foram vencidas por Modesto Roma Junior. Retomada neste ano, a negociação não avançou por causa da grave crise financeira vivida pelo Santos, que ocasionou o atraso no pagamento dos salários de jogadores e funcionários. Apenas nesta terça-feira, a diretoria confirmou o pagamento de dois salários atrasados - restam ainda o mês de dezembro e o 13º salário.

Apesar do momento financeiro conturbado, Guilherme seria o quarto reforço da temporada. O Santos contratou o meia Chiquinho e acertou o retorno de Elano e Ricardo Oliveira até o fim do Campeonato Paulista. Os atacantes do atual elenco são Robinho, Stefano Yuri, Geuvânio, Gabriel e Diego Cardoso.