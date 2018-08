Santos faz substituições na lista da Libertadores e inscreve estrangeiros

O Santos comunicou nesta sexta-feira que efetuou cinco mudanças na lista de inscritos da equipe para a disputa das oitavas de final Copa Libertadores. Vitor Bueno, Caju, Matheus Jesus, Diogo Vitor e Emiliano Vecchio deram lugar a Carlos Sánchez, Bryan Ruiz, Delis González, Yuri e Gabriel Calabres.

Entre os novos integrantes da lista, os estrangeiros Ruiz, Sánchez e González foram contratados depois do fim da disputa da Copa do Mundo, enquanto Yuri e Calabres já estavam no elenco no começo do ano, mas foram preteridos pelo então técnico do clube, Jair Ventura.

Por outro lado, o Santos efetuou os empréstimos de Vitor Bueno, para o Dínamo de Kiev (Ucrânia), Vecchio para o Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) e Caju, para o Apoel (Chipre). Matheus Jesus foi liberado para voltar para o Estoril, de Portugal, enquanto Diogo Vitor está afastado do elenco porque aguarda julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uso de cocaína.

Da lista inicial de 30 jogadores, os emprestados Rodrigão, para o Avaí, e David Braz, para o Sivasspor (Turquia), não foram substituídos porque só cinco alterações podem ser feitas antes das oitavas de final. Caso passe de fase, o Santos ainda poderá fazer duas mudanças antes das quartas de final e o mesmo vai valer para as semifinais.

Confira a lista atualizada dos inscritos:

1 - Vanderlei

2 - Luiz Felipe

3 - Jean Mota

4 - Victor Ferraz

5 - Alison

6 - Gustavo Henrique

7 - Carlos Sánchez

8 - Renato

9 - Rodrygo

10 - Gabriel

11 - Bruno Henrique

12 - Vladimir

15 - Copete

16 - Dodô

17 - Daniel Guedes

18 - Guilherme Nunes

19 - Léo Cittadini

20 - Gabriel Calabres

21 - Diego Pituca

22 - Bryan Ruiz

23 - Arthur Gomes

24 - João Paulo

25 - Yuri

26 - Robson Bambu

27 - Eduardo Sasha

28 - Lucas Veríssimo

29 - Yuri Alberto

30 - Derlis González