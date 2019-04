Santos faz treino fechado no Rio e deve repetir escalação contra o Vasco

O Santos está pronto para enfrentar o Vasco, quarta-feira, em São Januário, pelo duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. O time encerrou a preparação para o duelo em atividade realizada na tarde desta terça no Ninho do Urubu. E embora o trabalho tenha sido fechado, a tendência é que o técnico Jorge Sampaoli repita a escalação que venceu o duelo de ida por 2 a 0.

A atividade desta terça marcou um reencontro do elenco com o treinador. Afinal, Sampaoli não comandou o time na atividade de segunda-feira, no CT Rei Pelé, pois já estava no Rio, onde deu palestra em um seminário organizado pela CBF e que também contou com a presença de Tite, técnico da seleção brasileira.

No Ninho do Urubu, ele voltou a treinar o elenco, incluindo os quatro jogadores que viajaram ao Rio separados do restante do grupo, casos de Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Diego Pituca e Jean Mota, que na noite de segunda-feira participaram de evento em São Paulo, onde foram eleitos para a seleção do Campeonato Paulista - o meia também recebeu prêmios de craque do torneio e de artilheiro.

Sem desfalques, Sampaoli deve escalar o Santos com a seguinte formação nesta quarta, a partir das 19h15: Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Sánchez e Jean Mota; Soteldo; Derlis González e Rodrygo.

Assim, as novidades do Santos devem estar no banco de reservas, pois o meia peruano Cueva está livre de suspensão e novamente à disposição do treinador, assim como o volante Jobson, que foi contratado e está regularizado após se destacar pelo Red Bull Brasil no Paulistão.