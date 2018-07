Santos fecha contrato de patrocínio para o calção do uniforme por um ano

A diretoria do Santos anunciou nesta quarta-feira que o clube fechou mais um contrato de patrocínio. Os uniformes de jogo e de treino do clube vão passar a estampar a marca da Unicesumar, uma instituição de ensino superior, no calção, em acordo que terá validade de um ano. Além da exposição da marca no uniforme, ela também estará presente nos backdrops e na comunicação digital do Santos.

E, em troca, além do valor financeiro, que não foi revelado durante a apresentação do patrocínio, o clube também terá à disposição bolsas integrais para atletas do clube, incluindo o profissional masculino, feminino e categorias de base, que também poderão fazer cursos à distância.

Durante a apresentação do contrato de patrocínio, a direção do Santos destacou que o uniforme do clube passa a expor cinco marcas, o que inclui a Umbro, a fornecedora de material esportivo, e a Algar, que já apoiava o clube em 2017. Além disso, a nova gestão do clube renovou o acordo com a Caixa e ainda fechou mais dois patrocínios, com Philco e Orthopride.

"É um trabalho que começamos em abril, com a renovação da Caixa. Depois, tivemos a Philco, Orthopride e agora a UniCesumar. É uma integração da universidade com o elenco. Será até o meio da temporada de 2019", explicou Marcelo Frazão, diretor de marketing do Santos.

O dirigente destacou que o Santos ainda busca novos patrocinadores. E vai expor nesta quinta-feira, no duelo com o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, a marca da ONG Missão África em seu uniforme.

"Temos três propriedades que ainda não foram utilizadas. Faremos uma ação também com a ONG da África no jogo contra o Palmeiras. É um planejamento que vamos pensar também para 2019", explicou Frazão.