Santos fecha parceria e cederá jogadores para a Portuguesa Santista

O Santos anunciou nesta terça-feira que fechou uma parceria com a Portuguesa Santista para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. O clube da Vila Belmiro cederá jogadores da sua equipe B para defenderem o time do Ulrico Mursa no torneio equivalente à quarta divisão estadual.

A equipe B do Santos é formada por jogadores sub-23 que não estão sendo aproveitados pelo time principal. Assim, com a parceria, o Santos espera dar mais ritmo de jogo a esses atletas. E o objetivo para o futuro é levar a Portuguesa Santista de volta para a elite do futebol paulista.

"É uma honra anunciar uma parceria entre o Santos e a Portuguesa Santista. Os clubes estão irmanados para iniciar uma caminhada da Portuguesa para a Série A-1 do Paulista", afirmou Modesto Roma Junior, presidente do Santos.

Kleiton Lima, que dirige a equipe B do Santos, explicou como será a definição dos jogadores que vão atuar pela Portuguesa Santista. Em 2015, jogadores como Vitor Bueno e Fernando Medeiros, estavam no time B e posteriormente foram aproveitados na equipe principal.

"Faremos o planejamento a partir do dia 7 de janeiro, quando acontece a reapresentação do grupo. Temos aproximadamente 30 atletas no elenco do Santos B. Vamos traçar um perfil estratégico para defender as cores da Portuguesa Santista. O objetivo agora é a elite do futebol paulista", afirmou o treinador.