Santos fecha patrocínio master com empresa de soluções financeiras por um ano

A diretoria do Santos anunciou nesta sexta-feira acordo com a SumUP, fintech de soluções financeiras para micro e pequenos empreendedores, como patrocinadora master do clube nos próximos 365 dias. A empresa, que recentemente recebeu aporte de R$ 1,5 bilhão para expandir seus negócios no Brasil e na América Latina, vai estampar sua marca na parte frontal principal da camisa, nos uniformes de treino e viagem, nas categorias de base e no futebol feminino.

A SumUp estará também presente nos centros de treinamento das equipes, em propriedades de marca na Vila Belmiro e ações em dias de jogos. A estreia do novo uniforme com a marca será no dia 6 de abril, em duelo de ida com o San Lorenzo, pela fase prévia da Libertadores.

Leia Também Adaptados, jogadores do Santos já elogiam trabalho de Ariel Holan

"Sempre acreditamos que, com o resgate da credibilidade do clube, por meio de sinalizações de profissionalismo, estabilidade e seriedade da nova gestão, teríamos um melhor retorno comercial em nosso trabalho de marketing. Damos as boas-vidas à SumUp. Que seja o início de uma longa parceria com resultados expressivos nos negócios de nosso cliente", comemorou o presidente do Santos, Andres Rueda.

O patrocinador terá, ainda, ações de relacionamento, presença nas redes sociais do clube e diversas oportunidades de ativação junto à torcida do Santos e aos seus clientes.

"A SumUp, por meio de suas maquininhas de pagamento, banco digital e produtos para o microempreendedor, já está presente na vida de milhões de pessoas, contudo, com a parceria com o Santos, passamos a fazer parte também da paixão de todo o brasileiro", afirmou Meliza Pedroso, Head de Comunicação da SumUp.

"Para a SumUp, estampar uma das camisas mais icônicas do futebol, e a mesma que consagrou o rei Pelé, é um orgulho enorme, pois juntamos nosso nome a um dos escudos mais respeitados no mundo", seguiu.

E revelou a ideia de investimento pesado também no futebol feminino santista. "A SumUp é uma empresa que está muito ligada às questões de equidade de gênero, assim como na inclusão de pessoas de todos os tipos, reduzindo, inclusive, o preconceito na sociedade como um todo. Por conta dessa nossa visão de uma sociedade mais igualitária, para nós é essencial investir também na popularização e incentivo ao futebol feminino, e é uma das nossas metas com a equipe do Santos", disse Meliza.

"Um momento muito importante para todos no clube. Uma grande responsabilidade e orgulho sermos parceiros de uma marca que alia alta tecnologia em soluções de pagamento ao apoio e capacitação de milhares de empreendedores brasileiros", se orgulhou Marcelo Frazão, executivo de Marketing do Santos.