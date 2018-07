Santos fecha patrocínio pontual para clássico com o Corinthians

Sem um patrocinador master desde o ano passado, o Santos vai se virando como pode para arrecadar verba extra. E para este domingo, no clássico diante do Corinthians na Vila Belmiro, a diretoria do clube acertou uma parceria pontual. A Compaq irá exibir sua logomarca na camisa da equipe.

O anúncio do patrocínio foi feito neste sábado, após a equipe de marketing do Santos ter negociado o patrocínio em parceria com a agência Wolff Sports & Marketing. O Santos não revelou os detalhes financeiros da negociação, mas informou que a empresa fornecedora de tecnologia irá expor a marca nas costas das camisas. O logo estará estampado logo acima dos números dos uniformes de cada jogador.

A partida deste domingo colocará frente a frente duas das melhores equipes do Campeonato Paulista. O Santos é o líder do Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Corinthians está na ponta do Grupo D e tem a melhor campanha de toda a competição, com 17 pontos.