Santos fecha patrocínio pontual para clássico com São Paulo no Paulistão

SANTOS - Ainda sem um patrocinador master para a temporada 2014, o Santos acertou nesta sexta-feira um patrocínio pontual para o clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi. A logomarca da rede Óticas Diniz vai estampar o peito do uniforme santista no duelo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista.

"Essa é uma ação pontual, apenas para a partida desse final de semana. A Óticas Diniz é muito reconhecida no segmento óptico, e esperamos que seja mais uma parceria de sucesso dentro e fora de campo", afirmou o gerente de marketing do clube, Fernando Montanha. As duas partes não revelaram o valor envolvido na negociação.

O Santos ainda negocia um patrocínio master para o restante do ano. No momento, o principal alvo é a Caixa Econômica Federal, que já apoia outros clubes. Em janeiro, a diretoria santista fechou acerto com a escala de idiomas CNA para estampar as mangas do uniforme por R$ 7,5 milhões.