Santos fecha patrocínio pontual para jogo contra o Flamengo

SANTOS - O Santos fechou nesta sexta-feira patrocínio pontual para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O time estampará no peito e nas costas o logotipo do SEB (Sistema Educacional Brasileiro) na partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão, que terá transmissão na televisão aberta.

O clube não revelou o valor envolvido na negociação do acerto pontual. Mas o patrocínio deve minimizar as dificuldades financeiras vividas pelo time, que está perto de completar dois anos sem um apoiador master. O Santos vem investindo em contratos temporários para reduzir seu déficit.

Atualmente, o clube conta com patrocínios nos ombros e nas mangas da camisa do uniforme. Estes acordos, com uma escola de idiomas e com uma empresa de tubos e conexões, rendem ao clube cerca de R$ 10 milhões ao ano. Na segunda-feira, reunião no clube revelou prejuízo de R$ 40,6 milhões no balanço financeiro do ano passado.