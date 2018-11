Santos fecha treino e faz mistério para enfrentar o Atlético-MG

O Santos fez treino fechado nesta sexta-feira, véspera do confronto deste sábado contra o Atlético Mineiro, às 20 horas, na Vila Belmiro. O técnico Cuca, que vai sair do clube ao fim do ano para tratar de um problema cardíaco, não divulgou qual vai ser a equipe titular no duelo.

Depois de enfrentar uma série de desfalques nas últimas semanas, Cuca só tem certeza de que o zagueiro Lucas Veríssimo não estará disponível. Outra ausência possível é a do atacante Bruno Henrique, que no último domingo sofreu um trauma na fíbula.

Por outro lado, o goleiro Vanderlei apareceu no gramado do CT Rei Pelé nesta sexta-feira e parece recuperado da virose que o tirou do último compromisso da equipe, na última quarta-feira, quando empatou por 1 a 1 com o Botafogo.

Desfalques durante o período reservado pela Fifa para partidas entre seleções, o uruguaio Carlos Sánchez, o paraguaio Derlis González e o costa-riquenho Bryan Ruiz podem voltar a defender o Santos. Há cinco jogos sem vencer e fora da disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o time santista se ressentiu das ausências dos estrangeiros nas três últimas rodadas.

"Lastimavelmente, o time não jogou tão bem nessas partidas em que estivemos fora, como também não atuou bem em algumas das quais participamos. Temos de aprender com esses erros para ser melhores no futuro", afirmou González em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.