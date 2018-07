Santos festeja atuação decisiva e fim do jejum de Geuvânio

A passagem do Santos à decisão do Campeonato Paulista passou diretamente pelos pés de Geuvânio. O meia-atacante marcou um golaço na etapa inicial, o primeiro do triunfo do Santos por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, na Vila Belmiro, e teve seu desempenho elogiado pelo técnico Marcelo Fernandes.

"É um menino com um potencial enorme. Ele leva muita responsabilidade para cima dele e acaba cansando muito cedo. Ele é agudo, um garoto trabalhador", disse o treinador, satisfeito com o crescimento de Geuvânio, que até chegou a passar mal durante o clássico de domingo.

O gol contra o São Paulo, marcado após uma disparada de quase 60 metros, encerrou um jejum de Geuvânio, que estava há 15 jogos sem marcar, desde o dia 1º de fevereiro. E o Santos espera que marque um momento de ascensão do jovem meia-atacante, que caiu de rendimento exatamente na reta final do Paulistão do ano passado.

Agora, nos próximos dois finais de semana, o Santos vai decidir o Campeonato Paulista com o Palmeiras. Os locais das partidas ainda não foram confirmados, mas elas devem ser realizadas no Allianz Parque e na Vila Belmiro.