Santos fica perto de contratar Juan e Alex Silva

SANTOS - O Santos está próximo de anunciar mais dois reforços. O lateral-esquerdo Juan, que tem sido criticado pela torcida no São Paulo, e o zagueiro Alex Silva, descontente no Flamengo por conta de atrasos em pagamentos no direto de imagem, são dois jogadores que estão negociando com a diretoria santista e devem ser contratados.

No caso de Juan, as diretorias de Santos e São Paulo já conversam há alguns dias. O atleta, que não foi unanimidade entre a torcida são-paulina durante a última temporada, perdeu ainda mais espaço com a contratação de Cortês, que veio agora do Botafogo.

O Santos tem encontrado muitas dificuldades para encontrar um lateral-esquerdo. Para a posição, o elenco atual tem somente o veterano Léo, que, com 36 anos, já deixou claro que não suporta a intensa maratona de jogos do futebol brasileiro. E o jovem Emerson Palmieri, de 17 anos, seria a única opção do técnico Muricy Ramalho para a reserva.

"Estão havendo, sim, tratativas, conversas, mas ainda não há nada formalizado. A princípio, ele viria por empréstimo", disse o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, ao comentar sobre a negociação com o São Paulo por Juan. "É um jogador importante, que nos interessa sim", completou o cartola santista.

Outro atleta que está muito próximo de defender o Santos é Alex Silva. Antigo desejo de Muricy, o zagueiro entrou em rota de colisão com a diretoria do Flamengo, por conta de atrasos em pagamentos. Ele, inclusive, não viajou com o elenco flamenguista para a Bolívia, onde a equipe carioca se prepara para disputar o primeiro jogo da fase preliminar da Libertadores, na próxima semana, diante do Real Potosí.

O Flamengo depositou a parcela atrasada dos direitos de imagem de Alex Silva. Assim, ele voltou aos treinos no Rio, após passar alguns dias com a família no interior de São Paulo. Mesmo assim, a diretoria do clube carioca estaria disposta a negociar o jogador.

Em entrevista à Rádio Estadão/ESPN, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, admitiu conversa com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, sobre o situação de Alex Silva. "O Alex Silva é jogador do Flamengo. Na quarta, tive uma conversa com a Patrícia e ela me perguntou sobre alguns jogadores que tem interesse e eu perguntei: ''E o Alex?'' e ficou nisso", explicou o presidente santista.

Mas Luis Alvaro nega que a contratação do jogador já esteja acertada. "Nesta semana estive reunido com o Muricy, almoçamos juntos e falamos sobre um monte de nomes. A conversa sobre reforços permanece", disse o presidente do Santos.