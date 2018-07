Santos fica próximo de anunciar a contratação do volante Sandro

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Santos deve anunciar nos próximos dias uma importante contratação. Trata-se do volante Sandro, do Queens Park Rangers, da Inglaterra. O jogador, com passagens pela seleção brasileira, chegará de graça ao time da Vila Belmiro.

O clube inglês não tem interesse em continuar com ele, por isso não ofereceu resistência para liberá-lo. O Santos acerta os últimos detalhes para sacramentar o acerto e será responsável apenas por pagar o salário do atleta, que será em torno de R$ 300 mil por mês.

Sandro começou a carreira no Internacional e, em 2010, foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra. O jogador chega ao Santos para substituir o colombiano Valencia, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a Copa América e pode até não jogar mais pelo alvinegro, já que voltará aos gramados somente em 2016 e seu vínculo acaba em dezembro deste ano.

Dorival prefere não falar tanto de Sandro enquanto o negócio não for fechado, mas admite o interesse no jogador. "Me perguntaram do Sandro e eu disse que é um grande jogador e um reforço considerável para qualquer equipe", disse o treinador, que espera mais reforços.

A diretoria do Santos promete mais reforços. Um nome comentado no clube é do lateral-esquerdo Alan Ruschel, do Internacional. "Temos de continuar convivendo com essa situação e vamos buscar opções dentro do plantel. Em cima de tudo isso que temos a necessidade de ficarmos ligados no mercado."