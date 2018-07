Santos fica sem Maikon Leite por até 4 semanas

SANTOS - O Santos confirmou na manhã desta segunda-feira que o atacante Maikon Leite ficará de três a quatro semanas afastado do time. O clube revelou que um exame de ressonância magnética, realizado no último sábado, apontou uma lesão no músculo adutor longo da coxa esquerda do jogador.

Rodrigo Zogaib, um dos médicos do Santos, afirmou que o atleta passou a reclamar de dores musculares após a partida da última quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, no Pacaembu, pela Copa Libertadores da América, e depois foi descartado do confronto diante da Ponte Preta, no sábado, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

"O atleta sentiu dores logo após a partida contra o Deportivo Táchira, na quarta-feira. Em virtude do feriado (de Páscoa), pudemos fazer o exame somente no sábado, pelo qual foi possível verificar o grau da lesão e definir o tempo de recuperação", afirmou Zogaib.

Por causa do tempo estimado de recuperação, Maikon Leite não deverá mais atuar neste Paulistão, mesmo que o Santos se classifique para a decisão. O atacante também está fora do duelo da próxima quarta-feira, contra o América do México, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, e não jogará o confronto de volta, agendado para o dia 3 de maio, em solo mexicano.