Santos finalmente terá força máxima no Campeonato Brasileiro

SANTOS - O verdadeiro Santos finalmente entra em campo no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a partir das 21h50, na Vila Belmiro, o campeão paulista e da Libertadores conta com o que tem de melhor para tentar quebrar o encanto do Flamengo - o último invicto da competição - e iniciar a reação rumo ao terceiro título da temporada - o confronto terá transmissão ao vivo da rádio ESTADÃO ESPN (AM 700 / FM 92,9).

Em razão da participação na Libertadores e da disputa da Copa América, o jogo desta quarta-feira será o primeiro de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Elano no Brasileirão. Outra novidade santista será a estreia de Ibson, volante/meia formado no próprio Flamengo - outro recém-contratado pelo Santos, o atacante Alan Kardec, ficará na reserva.

A procura por ingressos foi grande nos dois últimos dias e a previsão é de que a Vila Belmiro esteja lotada para o reencontro do time campeão da Libertadores com o torcedor. A confiança é grande porque Neymar está voltando de uma semana de descanso e vai querer mostrar que a sua apagada participação na Copa América foi circunstancial.

Pela primeira vez, o xodó santista vai ter como parceiro de ataque Borges, no lugar de Zé Eduardo, que foi para o Genoa, da Itália. Borges volta menos que o antecessor para ajudar na marcação e para buscar a bola, mas faz bem a parede, abrindo espaço para quem chega de trás finalizar, além de ser "um dos melhores fazedores do gol do futebol brasileiro", como definiu Muricy. É a referência na área que faltou nas conquistas do Paulistão e da Libertadores.

O Santos entra na 12.ª rodada do campeonato com três jogos a menos que os concorrentes, ocupando o 14º lugar, com 11 pontos (três vitórias, três derrotas e dois empates) e índice de aproveitamento de 45,8%. O Flamengo, por sua vez, é o terceiro colocado, atrás de Corinthians e São Paulo, com 21 pontos ganhos (a sete do líder) e aproveitamento de 63,6%, porém mais empatou (seis vezes) do que ganhou (cinco) até agora.

"Flamengo e Santos são times técnicos e vai dar um grande jogo", prevê Muricy. "Vamos brigar pelo título do Brasileiro", promete o treinador, para quem a competição só vai começar a se definir depois do fechamento da janela do futebol europeu, em 31 de agosto. "Até lá, muita coisa ainda pode acontecer."

SANTOS - Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Ibson, Elano e Ganso; Neymar e Borges

Técnico: Muricy Ramalho

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Welinton e Junior Cesar; Willians, Luiz Antônio (Aírton), Renato Abreu e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho e Deivid

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP); Data - 27 de julho de 2011 (quarta-feira); Horário - 21h50 (horário de Brasília); Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO)