Santos forma base da seleção feminina para a Copa

A base do grupo chamado pelo técnico Kleiton Lima é o time do Santos, que tem sete convocadas, entre elas a atacante Cristiane. Do Bangu vêm outras seis jogadoras. Quatro jogam fora do país. A principal estrela do grupo é Marta, atleta do New York Flash, dos Estados Unidos.

A seleção brasileira feminina se apresenta em 6 de junho, na Granja Comary. Quatro dias depois serão feitos quatro cortes, até que a lista chegue a 21 nomes.

Já com o grupo que vai ao Mundial definido, o Brasil faz amistoso no dia 16, no Arruda, em Recife, contra a Argentina. Em 24 de junho, embarca para Mönchengladbach, na Alemanha. O seleção brasileira está no mesmo grupo que Austrália, Noruega e Guiné Equatorial na Copa do Mundo.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Andreia Suntaque - Santos

Bárbara - Foz Cataratas

Thais - Bangu

Zagueiras:

Aline - Santos

Andreia Rosa - Ferroviária

Daiane - São José dos Campos

Renata - sem clube

Érika - Santos

Marina - Foz Cataratas

Laterais:

Roseane - Bangu

Maurine - New York Flash (Estados Unidos)

Rosana - Centro Olímpico

Fabiana - Santos

Meio-campistas:

Elaine - Tyresöff (Suécia)

Estér - Santos

Formiga - sem clube

Francielle - São José dos Campos

Beatriz - Bangu

Gabriela - Santos

Atacantes:

Dayane - Bordolino (Itália)

Thaís Guedes - Bangu

Daniele - Vasco da Gama

Cristiane - Santos

Marta - New York Flash (Estados Unidos)

Grazielle - Bangu