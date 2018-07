Santos frustra rivais e reintegra Maikon Leite

"O interesse do Corinthians e do Palmeiras na minha contratação me deixou satisfeito. É a recompensa à minha dedicação para voltar a jogar como antes das duas graves contusões que sofri. Mas sou grato por tudo o que o Santos me fez nos momentos em que eu mais precisava. Por isso, minha preferência é cumprir o contrato com o Santos [até o dia 23 de junho] e depois, se houver interesse do clube, renovar", disse Maikon Leite.

O diretor de futebol, Pedro Luís Nunes Conceição, acompanhou pela imprensa o interesse dos rivais Corinthians e Palmeiras por Maikon Leite e afirma que o Santos não foi procurado por nenhum clube interessado e não tem interesse em negociá-lo. "Maikon retorna normalmente para cumprir o seu contrato", disse Pedro Nunes.

Ele afirmou ainda que o Santos tentou inúmeras vezes, nos últimos meses, fazer um contrato mais longo com o atleta. "Mas tivemos dificuldade para negociar com a empresa que detém a maior parte dos direitos de Maikon", explicou o dirigente. O Santos é dono de 20% dos direitos econômicos de Maikon Leite e os outros 80% são de investidores e estão estipulados em R$ 9,2 milhões.

Em relação a Zé Roberto, que revelou interesse em voltar ao Brasil, o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro disse que, por enquanto, são poucas as chances do jogador retornar ao Santos. "Quando Zé Roberto nos visitou no meio do ano, eu disse que aqui é a casa dele. E é bom lembrar que o Santos vem se especializando em transformar sonho em realidade", afirmou o presidente santista.