Santos ganha confiança e aposta em vaga na Libertadores antes de clássico

Cada vez mais confiante na temporada, o Santos ganhou ainda mais embalo no sábado ao vencer o Fluminense por 3 a 0, em casa. O triunfo deixou a equipe do técnico Cuca mais perto do chamado G-6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores. A boa fase acontece justamente às vésperas de mais um clássico no Brasileirão.

No próximo sábado, o momento favorável da equipe santista enfrentará seu maior desafio: o clássico com o líder do Brasileirão. Para piorar, será na casa do Palmeiras. Será o grande teste de Cuca na busca pela vaga no G6.

"Estávamos há nove jogos sem perder, aí perdemos para o Cruzeiro. Agora estamos há seis. Temos jogado bem, pessoal tem subido de produção. Os treinamentos fazem com que você melhore", avalia Cuca, que não esconde a meta da equipe neste Brasileirão.

Se antes passava sufoco no início do campeonato, com medo da zona de rebaixamento, o time paulista agora sonha mais alto. "A gente vem numa recuperação muito boa. Temos uma missão, que é chegar na Libertadores", prega Cuca.

O time tem sete rodadas para superar o Atlético Mineiro atual sexto colocado, que ainda jogará nesta rodada. No momento, as duas equipes estão empatadas em 46 pontos. E o Atlético está na frente por ter maior número de vitórias.

"Temos de fazer o melhor nestas sete partidas que faltam. No sábado, temos o Palmeiras. Será um jogo duríssimo", diz o treinador.

Depois do triunfo sobre o Fluminense, jogadores e comissão técnica do Santos ganharam folga neste domingo e na segunda-feira. O grupo se reapresenta na terça, no CT Rei Pelé.