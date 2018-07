Santos ganha mais opções, diz filho de Dorival após vitória

Lucas Silvestre, filho de Dorival Junior e auxiliar técnico do Santos, comandou a equipe na vitória sobre o Galvez por 3 a 0 pela Copa do Brasil nesta quarta-feira e ficou satisfeito com a classificação ainda no jogo de ida.

“Fizemos uma grande partida, com grandes oportunidades ofensivamente e bem postado defensivamente. A grande maioria dos jogadores deu um mostra de que vieram para ter uma oportunidade. Isso é importante, porque coloca uma dúvida na nossa cabeça”, afirmou o auxiliar, referindo-se também a Dorival.

Na próxima semana, o Santos vai perder Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira para a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Paulinho e Longuine, que atuaram pela Copa do Brasil, devem ter mais oportunidades de atuar. “A gente precisa de um grupo forte com a perda dos jogadores que a gente vai ter na semana que vem para poder utilizar as peças corretas”.

Lucas Silvestre afirma que era praticamente impossível escalar na Copa do Brasil a equipe titular, que foi campeã paulista. “A proximidade do jogo de sábado para quarta-feira era grande. Seria uma irresponsabilidade nossa. Muitos jogadores chegaram muito desgastados. Não tínhamos condições de utilizá-los. O resultado comprova que foi eficaz”, avalia Lucas Silvestre.