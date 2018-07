Santos ganha reforços contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Alison voltou nesta terça-feira da seleção olímpica e será uma das novidades do Santos na decisão da vaga às semifinais da Copa do Brasil contra o Botafogo, amanhã, no Pacaembu. O volante vai entrar no lugar de Souza para formar dupla com Arouca. Aranha e Thiago Ribeiro continuam fora. O técnico Enderson Moreira define o time no treinamento desta quarta-feira, provavelmente com o retorno de Gabriel no lugar de Patito Rodriguez.

Uma das preocupações de Enderson é corrigir as falhas que o time apresentou nos dois últimos jogos. Na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, os atacantes perderam inúmeras oportunidades de gols e foram criticados por Edu Dracena e Arouca. Na derrota diante do Criciúma foi a vez da defesa errar.

Para o zagueiro David Braz, a culpa foi a falta de tempo para treinar lances de bola parada. “Infelizmente aconteceu. O pior é que sabíamos da qualidade da batida na bola do Lucca, mas fomos prejudicados pela falta de tempo para treinar”.