Santos goleia em jogo-treino com gol de Ricardo Oliveira

Com um gol olímpico de Elano e outro de Ricardo Oliveira, o Santos goleou o Cotia por 4 a 0, neste sábado, no CT Rei Pelé, em seu primeiro jogo-treino em 2015. Thiago Ribeiro e Lucas Crispim marcaram os outros gols da vitória da equipe comandada por Enderson Moreira no duelo que teve dois tempos de 50 minutos cada.

A partida serviu para o treinador promover testes visando a estreia no Campeonato Paulista, no próximo dia 1º de fevereiro, contra o campeão Ituano, às 19h30, na Vila Belmiro.

Com a formação que poderá iniciar a próxima edição do torneio estadual, Enderson escalou o Santos no primeiro tempo do jogo-treino com Vladimir; Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho; Renato, Leandrinho e Lucas Lima; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Robinho.

Já na etapa final, apenas Vladimir foi mantido no time e os jogadores de linha foram os seguintes: Crystian, Werley, Paulo Ricardo e Zé Carlos; Lucas Otávio, Elano e Serginho; Diego Cardoso, Lucas Crispim e Ricardo Oliveira. No final do jogo, Gabriel Gasparotto entrou no gol no lugar de Vladimir.

E foi apenas com essa última formação que o Santos deslanchou diante de um rival que neste ano disputará a Série A3 do Campeonato Paulista. Antes disso, Thiago Ribeiro abriu o placar do jogo-treino com um gol aos 45 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Lucas Lima. Robinho, por sua vez, não esteve bem ao desperdiçar três oportunidades cara a cara com o goleiro adversário.

Já na etapa final, Lucas Crispim abriu 2 a 0 para o time santista ao receber pela ponta direita, cortar para o meio e bater de perna esquerda para balançar as redes.

Depois foi a vez de Elano brilhar ao marcar um golaço olímpico, o primeiro de sua carreira, embora o mesmo tenha ocorrido em um jogo-treino. E o último gol do jogo foi do também veterano Ricardo Oliveira, que fez uma boa jogada pela esquerda, se livrando da marcação e finalizando em seguida.

Enderson Moreira exibiu satisfação com o desempenho do time neste primeiro teste da temporada. "O Cotia é um adversário muito parecido com o que vamos encontrar no Campeonato Paulista. Uma equipe que está se preparando a mais tempo do que nós. Gostei muito do trabalho das duas equipes que atuaram. A do primeiro tempo teve um domínio completo das ações do jogo e a segunda conseguiu ampliar o marcador. Estou muito motivado, com uma perspectiva muito boa", ressaltou o treinador, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.