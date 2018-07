Santos goleia Ferroviária e garante vaga nas quartas

Bastou uma dose de talento para o Santos virar o jogo e carimbar a vaga às quartas de final do Paulistão. A entrada de Lucas Lima, no segundo tempo, foi essencial para o time da Vila conquistar a vitória por 4 a 1 diante da Ferroviária – resultado que foi bom para o São Paulo.

Após 30 minutos da etapa final, a mudança de Dorival já havia produzido três gols – dois de Paulinho. Isso só comprovou o quanto o Santos depende dos ‘selecionáveis’, os jogadores que estavam com o Brasil e não enfrentaram o São Paulo.

Zeca e Thiago Maia, que defenderam a seleção olímpica, Gabriel e Lucas Lima, chamados por Dunga, fazem a diferença. Além, claro, de Ricardo Oliveira, outro que defendeu o Brasil contra o Paraguai, e voltou sem condição de jogo. E quase que Lucas Lima também ficou de fora. O meia começou no banco de reservas porque sentiu uma indisposição na véspera do jogo, quando retornou de Assunção. Dorival disse que só iria usá-lo se fosse necessário. E foi preciso.

Faltou poder de criação ao Santos no primeiro tempo. Alison, Thiago Maia e Rafael Longuine não conseguiram armar o jogo e servir o trio de atacantes escalados por Dorival. Sobrou lançamento e a ligação direta em detrimento da troca de passe. Não havia saída de bola. A Ferroviária, mais aplicada taticamente e encurtando os espaços, não desperdiçou sua chance. Tiago Marques recebeu um ótimo lançamento pela esquerda e teve tranquilidade necessária para abrir o placar, de cabeça.

Dorival não tinha alternativa se não apelar para Lucas Lima, o melhor e mais criativo jogador do time. Deu certo. Flui o passe, a movimentação e o Santos partiu para a pressão. A Ferroviária se encolheu.

O lado esquerdo do time da Vila passou a funcionar com mais ofensividade. Por ali, o lateral-esquerda Zeca, que estava com seleção olímpica, fez um belo gol. Ele deixou o marcador no chão, esperou o momento certo para o chute e bateu rasteiro, aos 17.

Abriu a porteira. Lucas Lima começou a jogada do gol de Paulinho, aos 26. Paulinho ainda fez outro, aos 30, e nos acréscimos Gabriel fez o quarto em cobrança de pênalti.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 X 1 FERROVIÁRIA

Gols: Tiago Marques, aos 32 do primeiro tempo; Zeca, aos 18 minutos, Paulinho, aos 26 e aos 30, e Gabriel, aos 47 do segundo tempo.

SANTOS (4-3-3): Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Alison (Lucas Lima), Thiago Maia e Rafael Longuine; Paulinho (Elano), Joel (Ronaldo Mendes) e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

FERROVIÁRIA (4-3-3): Rodolfo; Igor Julião, Luan, Marcão e Thallyson; Juninho; Matheus Rosseto (LuizGustavo), Fernando Gabriel; Tiago Marques (Caíque), Samuel e João Paulo (Rafinha). Técnico: Sergio Vieira.

Juiz: Luiz Vanderlei Martinucho.

Cartões amarelos: Gabriel, Thallyson, Lucas Lima e Fernando Gabriel.

Público: 4.208 pagantes.

Renda: R$ 104.570,00.

Local: Vila Belmiro, em Santos.