Santos goleia Náutico por 5 a 1 e avança às oitavas da Copa São Paulo

JAGUARIÚNA - A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na tarde desta terça-feira, com a disputa de seis jogos. Um dos favoritos ao título, o Santos goleou o Náutico por 5 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas de final. A surpresa foi a eliminação do Inter, que caiu diante do Velo Clube. Ferroviária, Atibaia, Audax e Grêmio Osasco foram os outros times que conseguiram vaga.

Apesar de ter saído atrás do placar, o Santos conseguiu a virada e goleou o Náutico por 5 a 1, com destaque para Giva, que marcou dois gols. Stéfano Yuri, Léo Citadini e Pedro Castro completaram a vitória em Jaguariúna, enquanto Izaldo descontou para o time pernambucano. O adversário santista nas oitavas de final da competição será o Grêmio Osasco, que derrotou o São Caetano por 2 a 0.

A grande surpresa da tarde aconteceu na cidade de Rio Claro, onde o Velo Clube eliminou o Inter por 2 a 1, com gols de Diego e Thiago - Marlon descontou para o time gaúcho. Ainda nesta terça-feira, o Atibaia derrotou o Sertãozinho por 2 a 1, o Audax bateu o Paraná também por 2 a 1 e a Ferroviária avançou com vitória por 3 a 0 nos pênaltis, após 2 a 2 com o América-MG no tempo normal.

Resultados desta terça-feira:

América-MG 2 (0) x (3) 2 Ferroviária

Paraná 1 x 2 Audax

Grêmio Osasco 2 x 0 São Caetano

Atibaia 2 x 1 Sertãozinho

Santos 5 x 1 Náutico

Velo Clube 2 x 1 Inter