Goleira do Santos viraliza com entrevista inusitada: 'Gosto muito de ver coisa de morte'

O Santos atropelou o Cresspom por 6 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, na segunda-feira, com dois gols da artilheira Cristiane e uma pintura de Ana Carla, que encobriu a goleira em chute de fora da área. Mas o que viralizou foi a entrevista pós-jogo da goleira Anna Bia, que revelou detalhes inusitados de seus hobbies fora dos gramados.

"Eu queria muito ter estudado coisas de crime, ser policial, entendeu? Gosto muito de ver coisa de morte, séries, crimes. Eu não sou louca (risos), mas gosto de ver", contou ao Santos TV.

Leia Também Mais 'brasileira', Luisa Stefani se recupera perto da família e mira retorno ao tênis no 2º semestre

Anna Bia chegou à Vila Belmiro nesta temporada. Ela tem apenas 21 anos e já acumula convocações para as seleções brasileiras de base desde a categoria sub-15 e estava no Bahia no ano passado. A jovem atleta disse que tenta passar sua tranquilidade para as companheiras de equipe e se mostrou satisfeita com a sua estreia na temporada.

"Fizemos o nosso trabalho hoje. Estou muito feliz pela minha estreia, é muito gratificante estar nesse clube. Dá um nervoso, mas com todo o apoio e carinho que temos aqui, nós damos o melhor", disse.

O Santos está na sexta posição do Brasileirão Feminino, com três vitórias e três derrotas, a sete pontos do líder Palmeiras. As Sereias da Vila voltam a campo na próxima segunda-feira, contra o Grêmio, às 20h, na Vila Belmiro.