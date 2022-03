Ricardo Goulart reconhece 1° tempo ruim do Santos, elogia rival e festeja a vaga

Pela primeira vez o atacante Ricardo Goulart disputou uma partida inteira pelo Santos. Principal reforço para 2022, o camisa 10 foi decisivo no Piauí ao anotar o gol do empate no tempo normal, por 1 a 1, contra o Fluminense. Depois ainda marcou na decisão por penalidades. O atacante reconheceu que o time ficou devendo futebol no primeiro tempo, em Teresina, elogiou o oponente, e festejou a sofrida vaga após "virada de chave" na segunda etapa.

"Primeiro é agradecer a Deus por nos dar uma oportunidade como essa. Sabemos que todos os jogos são difíceis, enfrentamos uma grande equipe, com grandes profissionais, invicta no seu campeonato. Sabíamos das dificuldades", observou Goulart, valorizando a vitória santista.

O camisa 10 fez questão de engrandecer a conquista em campo encharcado, com o Santos saindo atrás do placar, vendo o rival perder chances claras, e ainda terminando a partida com um a menos após a expulsão de Camacho.

"A gente fez um primeiro tempo abaixo, com falta de algumas coisas, o time não conseguiu encaixar. No segundo a gente virou a chavinha, foi no impulso e estamos de parabéns", afirmou o atacante, que ainda abriu a disputa por pênaltis.

Goulart revelou que vem conversando bastante com os jovens do elenco santista para poder ajudar com gols, como o desta terça-feira. "Tento dar sempre o máximo, busco aprimorar ainda mais. Aconselho os meninos de como gosto de receber a bola, hoje o Pirani foi feliz e consegui fazer o movimento certo para empatar."

Agora o Santos volta para casa classificado, com bom reforço financeiro pela vaga motivado para o clássico com o Palmeiras, domingo, pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque.