Santos, Grêmio e Atlético-MG serão cabeças de chave em sorteio da Libertadores

Santos, Grêmio e Atlético Mineiro serão os times brasileiros que entram como cabeças de chave no sorteio da Copa Libertadores, que será realizado na noite desta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai. Eles terão o benefício após a atualização do ranking da Conmebol.

Pela definição do ranking, o Atlético é o brasileiro mais bem ranqueado entre os times que disputarão a Libertadores, na nona colocação. O Grêmio aparece em 12º e o Santos, em 15º. Entre as demais equipes nacionais que disputarão a competição, o Palmeiras é o 25º, o Flamengo figura em 37º, o Atlético-PR está em 71º, o Botafogo é o 79º e a Chapecoense aparece em 199º.

No geral, o time do Brasil mais bem colocado é o São Paulo, com 4.227 pontos. O time paulista é seguido pelo Cruzeiro (3.827) e pelo Corinthians (3.813) na lista da Conmebol. A liderança pertence ao argentino Boca Juniors, com seus 6.445 pontos.

O ranking da Conmebol tem sistema de pontuação baseado em três fatores: a performance da equipe nos últimos 10 anos, que é a colocação dos times na Libertadores entre os anos de 2007 e 2016; o coeficiente histórico, que é o desempenho no campeonato de 1960 a 2006; e pontuação extra ao campeão nacional - cada campeão leva 50 pontos a mais na lista (vale o Brasileirão, e não a Copa do Brasil).

Por conta destes critérios, o único time brasileiro a competir na Libertadores sem apresentar pontuação no ranking é a Chapecoense. O time catarinense, que nunca faturou título nacional, entra na Libertadores como campeã declarada da Copa Sul-Americana, após anúncio oficial da Conmebol, na esteira da tragédia aérea que causou a morte de 71 pessoas.

Para a Libertadores de 2017, os cabeças de chave Atlético-MG, Santos e Grêmio terão a companhia de Atlético Nacional (COL), atual campeão, River Plate (ARG), Nacional (URU), Peñarol (URU) e San Lorenzo (ARG). Serão os cabeças da fase de grupos.

Botafogo e Atlético-PR vão entrar na competição em fase anterior, de mata-mata. E, se avançarem, poderão entrar em grupos com times brasileiros. Pelo sorteio desta noite, não haverá dois times do mesmo país nas chaves. Isso só deve acontecer quanto entrarem nos grupos as equipes vindas das fases preliminares.

O sorteio terá início às 21 horas desta quarta (horário de Brasília), em Assunção. O evento deste ano será marcado pela sobriedade, em razão do luto devido ao acidente aéreo da Chapecoense. O time catarinense receberá homenagens e o troféu da Sul-Americana durante o evento.