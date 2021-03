Santos homenageia Alison pelos 250 jogos com placa e camisa autografada por Pelé

O Santos continua treinando forte para realizar uma temporada ainda melhor que a passada. Enquanto aguarda para saber quando voltará aos gramados pelo Paulistão, o clube prestou bela homenagem a seu capitão Alison, pelos 250 jogos realizados. O técnico Ariel Holan fez questão de parabenizar o volante, que recebeu uma camisa autografada por Pelé e uma placa comemorativa.

"Muito bom, felicidades pelos 250 jogos", fez questão de cumprimentar o volante, o técnico Ariel Holan. O argentino entregou a camisa ao jogador e, todo empolgado, deu um abraço carinhoso no pupilo.

Alison agradeceu e festejou a realização do sonho de criança. "Muito feliz de estar atingindo essa marca. Uma marca muita significativa e muito importante em minha carreira. Quem está dentro do futebol sabe o quanto é difícil atingir uma marca dessas, ainda mais em um clube gigante como é o Santos. Então, me sinto muito honrado", afirmou Alison.

O volante chegou ao clube em 2005, com somente 11 anos, passou por todas as categorias da divisão de base, sempre com destaque, e hoje é titular indiscutível e considerado o cão de guarda do meio-campo profissional.

"Eu tenho uma gratidão enorme pelo Santos. Eu cheguei aqui em 2005, com 11 anos de idade e foi o Clube que acreditou em mim, confiou no meu trabalho, então sou muito grato ao Santos." Palavras daquele que sempre honrou e honra o #MantoSagrado. Alison 2⃣5⃣0⃣ jogos! pic.twitter.com/UhBKQudn5H — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 19, 2021

"No início, não imaginava essa marca. Eu só tinha o sonho de me tornar jogador profissional. Mas Deus honrou meu sacrifício, meu suor, minha luta, e hoje eu ser um dos líderes do time me deixa muito satisfeito", disse. "A gente sonha. E quando consegue concretizar, com vitórias e títulos, é muito gratificante."

Pelé fez a dedicatória da camisa 250 ao "amigo Alison" e o Santos fez questão de elogiar o jogador, um "verdadeiro Menino da Vila". O camisa 5 espera aumentar bastante a marca e se eternizar na Vila Belmiro.