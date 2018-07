Santos ignora má fase para tentar avançar na Copa do Brasil

A tensão para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa nesta quarta-feira para o Santos. O time recebe o Sport às 22 horas na Vila Belmiro, e precisa de uma vitória por 1 a 0 para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil.

A derrota por 2 a 1 na Ilha do Retiro, há dois meses, virou um passado distante para o Santos. Naquela época o time ainda vivia a tranquilidade pela conquista do Campeonato Paulista e agora vê a Copa do Brasil como um respiro para fugir do sufoco – e ainda como praticamente a única chance de ir à Copa Libertadores de 2016.

A necessidade de mudar a mentalidade para uma decisão de mata-mata repercutiu entre os jogadores. "Vamos ter 90 minutos para fazer um gol. Tem de ter paciência, cuida e não ter afobação. Sabemos como a equipe deles é perigosa", comentou o volante Renato.

Justamente na primeira decisão do técnico Dorival Junior, a equipe não terá em campo um dos seus principais jogadores. O meia Lucas Lima cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Marquinhos Gabriel.

A outra alteração é a saída de Thiago Maia, que se recupera de choque sofrido no último domingo. Para a vaga dele, novamente Paulo Ricardo será improvisado como volante.

A diretoria do Santos fez promoção de ingressos para o confronto para atrair um público maior, mas a torcida não parece muito empolgada – apenas quatro mil bilhetes foram vendidos até a noite de terça-feira.

O Sport vai escalar a mesma equipe que no domingo bateu o São Paulo por 2 a 0. O técnico Eduardo Baptista descartou dar descanso aos titulares.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SPORT

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca; Paulo Ricardo, Renato e Marquinhos Gabriel; Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio. Técnico: Dorival Junior.

SPORT: Danilo Fernandes; Ferrugem, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza, Élber e Marlone; André. Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Cláudio Francisco da Silva

Local: Vila Belmiro

Horário: 18h30

Na TV: Globo, Band, ESPN Brasil, SporTV 2 e FOX Sports 2