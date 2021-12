Santos anuncia ingressos esgotados para despedida da temporada contra o Cuiabá na Vila Belmiro

A diretoria do Santos anunciou nesta terça-feira que estão esgotados os ingressos para o duelo contra o Cuiabá, pela 38.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca a despedida da temporada. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

De acordo com a direção do clube, restam aproximadamente 380 ingressos para a torcida da equipe adversária, além dos destinados a proprietários de cadeiras cativas e camarotes, que precisam apresentar a carteirinha no momento da entrada.

Leia Também Rebaixamento e vagas na Libertadores: o que está em jogo na última rodada do Brasileirão

A venda para sócios teve início no último sábado. A comercialização de entradas para não-sócios havia sido aberta nesta terça-feira, às 12 horas. Porém, por volta das 13h20, o Santos anunciou em seu site oficial e nas redes sociais que já não existem ingressos para os torcedores santistas.

O Santos pedirá comprovante de vacinação na entrada, mas quem ainda não estiver completamente imunizado contra a covid-19 pode apresentar teste RT-PCR feito até 48 horas antes do jogo ou PCR tipo antígeno realizado no máximo 24 horas antes de a bola rolar. Menores de 12 anos, por não poderem ser vacinados, não poderão entrar no estádio.

A vitória contra o Flamengo por 1 a 0, na última segunda-feira, deu ânimo para o Santos buscar um novo objetivo na última rodada. O time se livrou do rebaixamento e segue vivo na disputa por uma vaga nas fases prévias da Copa Libertadores. Na 11.ª colocação com 49 pontos, já está garantido na Copa Sul-Americana porque o Bahia, hoje em 16.º lugar, não tem mais condições de alcançar a pontuação.

Se vencer o Cuiabá, o Santos chegará aos 52 pontos. Isso poderia colocar a equipe até na sétima colocação, ocupada hoje pelo Fluminense. Se empatar, já fica fora da briga — sétimo e oitavo vão à fase prévia da Libertadores.

Para chegar à principal competição continental, os comandados do técnico Fábio Carille precisam torcer para América-MG (recebe o São Paulo), Ceará (visita o Palmeiras) e Atlético Goianiense (recebe o Flamengo) não vencerem seus confrontos. Mesmo que um desses três times tenha um resultado positivo, o Santos ainda pode chegar à vaga caso o Fluminense perca para a Chapecoense, no Maracanã.