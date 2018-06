Santos inicia busca pelo tetra da Copa São Paulo com vitória sobre o América-RN

O Santos começou com o pé direito a caminhada rumo ao tetra da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o time comandado pelo técnico Aarão Alves derrotou o América-RN por 3 a 0.

Com os primeiros três pontos somados, o Santos divide a liderança do Grupo 4 com o time da casa, o Novorizontino, que na partida preliminar venceu o Aliança-CE também por 3 a 0. Nesta sexta-feira, o time alvinegro enfrenta os cearenses, pela segunda rodada. O anfitrião pega o América-RN.

A etapa inicial foi dominada pelo Santos, que criou pelo menos três boas oportunidades antes de abrir o placar. Na melhor delas, Gabriel Calabres só não marcou o "gol que Pelé não fez" porque o goleiro Ewerton se recuperou e espalmou para escanteio a finalização do meio de campo. Aos 29 minutos, o arqueiro do América-RN nada pôde fazer nada. Calabres foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Tailson chegar batendo de primeira.

No início do segundo tempo, o Santos chegou a ampliar o placar com Walison Madalena, mas o gol acabou sendo anulado porque o atacante estava em posição irregular. Aos 26 minutos, Vitor Mendes aproveitou falta cobrada por Sebastian e, de cabeça, fez o segundo gol alvinegro. O América-RN não mostrava poder de reação e era totalmente dominado pelo adversário.

Logo depois, aos 31 minutos, Kaique Rocha recebeu passe de Tailson, dominou e bateu na saída do goleiro, marcando o terceiro gol santista. Depois disso, a partida caiu de ritmo e o América-RN ainda desperdiçou uma oportunidade de fazer o gol de honra.