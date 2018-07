Santos inicia fase sem Gabriel e Lucas Lima diante do Figueirense

O Santos é conhecido por ser um time com DNA ofensivo, mas para manter a tradição, terá que se superar nas próximas rodadas. Sua virtude, o poderio ofensivo, é justamente o que mais preocupa o técnico Dorival Júnior para a partida contra o Figueirense, às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Nesta quarta-feira, será o primeiro jogo sem Lucas Lima e Gabriel, que estão com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Além disso, Dorival não poderá contar com o atacante Ricardo Oliveira, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Assim, resta ao treinador poucas opções que já se comprovaram válidas.

Preocupado, o treinador até admitiu que pode mexer no esquema tático para suprir a ausência do trio. Hoje, deve apostar em Rafael Longuine no lugar de Lucas Lima e Joel e Paulinho atuarão no ataque. No meio, ele ainda conta com Elano, Ronaldo Mendes e Serginho, além de Vitor Bueno, que também será titular.

Já no ataque, as opções são os garotos Lucas Crispim e Matheus Nolasco (que foi contratado para jogar no Santos B) e o argentino Maxi Rolon. O problema para Dorival pode ser ainda maior em breve, já que existem boas chances de Lucas Lima e Gabriel deixarem o clube no meio do ano.

“Não me prendo muito a números. 4-4-2, 4-4-1-1… isso para mim é número de telefone. O que temos de ter é uma equipe composta e preenchida com jogadores dispostos. Vamos perder a velocidade do Gabriel e do Lucas Lima. Teremos de repensar uma maneira nova de jogar”, disse o treinador.

No Figueirense, o técnico Vinícius Eutrópio faz mistério. No meio, Michael Ortega e Dodô disputam uma vaga enquanto no ataque, Guilherme Queiroz, Dudu e Gustavo Ermel brigam por uma vaga ao lado de Rafael Moura.

FICHA TECNICA

FIGUEIRENSE (4-4-2): Gatito Fernandéz; Jefferson, Bruno Alves, Jaime e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Ferrugem, Jocinei e Bady; Guilherme Queiroz e Rafael Moura.

Técnico: Vinícius Eutrópio

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine e Vitor Bueno; Paulinho e Joel

Técnico: Dorival Júnior

HORA: 19h30

LOCAL: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.