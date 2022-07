Santos inicia nova fase e tenta levar ideias de Lisca ao campo contra o Fortaleza

O Santos inicia uma nova fase a partir das 19 horas deste domingo, na Arena Castelão, onde enfrenta o Fortaleza pela 19ª rodada do Brasileirão, após os primeiros dias de treino sob o comando de Lisca. Houve o risco de que o novo treinador não pudesse estar à beira do gramado, em razão de um imbróglio com o Sport, seu ex-clube, mas a situação foi resolvida e o nome dele foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Lisca deixou o time pernambucano após apenas quatro jogos, situação que irritou torcedores e diretoria, não à toa o presidente rubro-negro Yuri Romão chegou a chamar o técnico de mau-caráter e disse que ele deveria ser banido do futebol. Além disso, se recusou a dar sequência à rescisão contratual sem o pagamento da multa, a qual Lisca se comprometeu a acertar. No fim das contas, o clube santista conseguiu a liberação e registrou o treinador a tempo de garantir a estreia neste final de semana.

Desde a saída de Fabián Bustos, com Marcelo Fernandes na condição de interino, o Santos perdeu um jogo, empatou outro e venceu dois. Uma das vitórias, entretanto, foi na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, partida que os santistas venceram por 1 a 0, mas de nada adiantou pois haviam perdido a rodada de ida por 4 a 0. De qualquer forma, o momento é de alívio. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira, a pressão se abrandou e o time se estabeleceu na parte intermediária da tabela do Brasileirão, com 25 pontos.

Contra o Fortaleza, apesar de apenas três dias de trabalho, Lisca espera colocar algumas de suas ideias em prática no gramado da Arena Castelão. Muito entusiasmado durante sua coletiva de apresentação na quinta-feira, disse acompanhar o Santos com frequência e já diagnosticou alguns problemas que observou da arquibancada da Vila Belmiro durante a vitória sobre os botafoguenses.

“Gostei muito do resultado, mas ficou claro que não controlamos o jogo. Gosto de jogar futebol zonal. As referências do meu time são bola, espaço, companheiro e adversário. O Santos é muito fixado no adversário, e o adversário às vezes nos manipula. Já comecei a introduzir alguns conceitos”, avaliou.” Tem muito para trabalhar, e isso me motivou para vir. Temos jogadores com potencial, mas não temos uma equipe forte coletivamente. Fomos efetivos porque temos um centroavante diferenciado (Marcos Leonardo)”, concluiu.

O principal problema para definir a escalação deve ser a defesa. Isso porque Maicon continua se recuperando de uma lesão na panturrilha e Luiz Felipe é dúvida por causa de dores. Com isso, o parceiro de Eduardo Bauermann na zaga pode ser Alex Nascimento, que voltou de empréstimo do Famalicão, de Portugal, no início da semana. Os garotos Derick e Zabala participaram dos trinos e também são opções. No meio de campo, o volante Vinícius Zanocelo terá de cumprir suspensão.

Enquanto o Santos vive o início de um novo trabalho, o Fortaleza, vice-lanterna do Brasileirão, com 13 pontos, vai a campo pela 100ª vez sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste, o argentino levou o time do Pici à Libertadores pela primeira vez na história, com uma boa campanha no Brasileirão do ano passado. Na atual temporada, contudo, tem vivido uma série de frustrações, como as eliminações na própria Libertadores e na Copa do Brasil, em clássico com o Ceará.

Depois de um 2021 histórico, restou para 2022 a missão de livrar o Fortaleza do rebaixamento no campeonato nacional e a disputa da Copa do Brasil. Em busca de se reorganizar, o clube tricolor trouxe reforços na atual janela de transferências, como o meia Fabrício Baiano, que deve ser relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia.

“O pensamento é que temos possibilidades de virar essa situação. É que fizemos partidas boas e não conseguimos, no primeiro turno, o resultado que merecíamos. Mas o futebol tem isso. Muitas vezes, não ganha quem merece. Estamos em uma situação complicada. É verdade. Eu acredito e tenho confiança no time, nos jogadores, e tenho confiança de que vamos virar essa situação”, disse Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SANTOS

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Ceballos (Marcelo Benevenuto), Brítez e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald, Matheus Vargas (Thiago Galhardo) e Juninho Capixaba; Silvio Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS - João Paulo; Madson, Alex, Bauermann e Felipe Jonatas; Rodrigo Fernández, Camacho e Bruno Oliveira; Ângelo, Marcos Leonardo e Léo Baptistão. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).